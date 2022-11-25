Россияне рассказали, что подарят близким на День матери
Треть россиян не знает о существования Дня матери
В России уже более 20 лет празднуют День матери, несмотря на это, каждый третий житель страны про такой праздник не слышал. А те, кто в курсе, готовят для своих близких подарки. Какие это будут сюрпризы, показал опрос СДЭК и некоммерческого центра "Душа мамы".
Согласно исследованию, каждый третий респондент (31%) не знает о существовании Дня матери, преимущественно это россияне от 45 до 54 лет. А осведомлены о празднике в основном женщины (75% против 59% респондентов-мужчин) и молодые люди от 25 до 34 лет (74% участников опроса). Поздравить своих мам планирует подавляющее большинство из них (85%).
Самые популярные подарки:
- цветы (58%);
- конфеты, шоколад, другие сладости (53%);
- деньги (41%);
- косметика (38%);
- товары для дома (29%);
- алкоголь (21%);
- одежда (13%);
- гаджеты (11%).
68% россиян, планирующих подарить мамам подарок, намерены вручить его лично, а 32% отправят его через курьера.
Напомним, День матери отмечают во всём мире. В России он традиционно выпадает на последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). Это официальный праздник, в 1998 году году его учредил президент для повышения социальной значимости материнства.
А ранее многодетная мама из Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, которая одной из первых была удостоена почётного звания "Мать-героиня", раскрыла Лайфу секрет счастливой семьи. Они с мужем воспитывают девять дочерей и одного сына.
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