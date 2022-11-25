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25 ноября, 03:00

Россияне рассказали, что подарят близким на День матери

Треть россиян не знает о существования Дня матери

В России уже более 20 лет празднуют День матери, несмотря на это, каждый третий житель страны про такой праздник не слышал. А те, кто в курсе, готовят для своих близких подарки. Какие это будут сюрпризы, показал опрос СДЭК и некоммерческого центра "Душа мамы".

Согласно исследованию, каждый третий респондент (31%) не знает о существовании Дня матери, преимущественно это россияне от 45 до 54 лет. А осведомлены о празднике в основном женщины (75% против 59% респондентов-мужчин) и молодые люди от 25 до 34 лет (74% участников опроса). Поздравить своих мам планирует подавляющее большинство из них (85%).

Самые популярные подарки:

  • цветы (58%);
  • конфеты, шоколад, другие сладости (53%);
  • деньги (41%);
  • косметика (38%);
  • товары для дома (29%);
  • алкоголь (21%);
  • одежда (13%);
  • гаджеты (11%).

68% россиян, планирующих подарить мамам подарок, намерены вручить его лично, а 32% отправят его через курьера.

Напомним, День матери отмечают во всём мире. В России он традиционно выпадает на последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). Это официальный праздник, в 1998 году году его учредил президент для повышения социальной значимости материнства.

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А ранее многодетная мама из Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, которая одной из первых была удостоена почётного звания "Мать-героиня", раскрыла Лайфу секрет счастливой семьи. Они с мужем воспитывают девять дочерей и одного сына.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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