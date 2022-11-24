Путин встретится с матерями участников СВО

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с матерями военнослужащих – участников спецоперации в преддверии Дня матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", — уточнили в Кремле.