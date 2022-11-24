Путин встретится с матерями участников СВО
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с матерями военнослужащих – участников спецоперации в преддверии Дня матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", — уточнили в Кремле.
Ранее президент РФ заявил, что внимание к вопросам поддержки семей участников СВО должно быть первостепенным. Он отметил, что на встречах с коллегами ему часто говорят о программах помощи, которые развёрнуты в регионах.