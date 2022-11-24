Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными. Он состоится по формуле "50 на 50".

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаём Украине, в основном вээсушников", — написал он в своём телеграм-канале.