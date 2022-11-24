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Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 11:52

Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"

Пушилин анонсировал очередной обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 50"

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными. Он состоится по формуле "50 на 50".

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаём Украине, в основном вээсушников", написал он в своём телеграм-канале.

Москалькова опубликовала видео обмена пленными с Украиной
Москалькова опубликовала видео обмена пленными с Украиной

А ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС военных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Андрей Бражников
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