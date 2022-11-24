Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"
Пушилин анонсировал очередной обмен пленными с Украиной по формуле "50 на 50"
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными. Он состоится по формуле "50 на 50".
"Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаём Украине, в основном вээсушников", — написал он в своём телеграм-канале.
А ранее Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Самолётами ВКС военных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA