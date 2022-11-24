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Опубликовано 23 ноября 2022, 21:22
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Москалькова опубликовала видео обмена пленными с Украиной

Сегодня Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "35 на 35". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военных.

Обмен пленными с Украиной. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

"Наши ребята вернулись домой после обмена пленными с Киевом по формуле "35 на 35", — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах показано, как теперь уже бывшие пленные переходят мост и направляются к ожидающим их автобусам.

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Как писал Лайф ранее, МО РФ сообщило, что из украинского плена вернулось 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Там добавили, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Telegram / ombudsmanrf

Арина Родионова
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