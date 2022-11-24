Москалькова опубликовала видео обмена пленными с Украиной
Сегодня Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "35 на 35". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военных.
Обмен пленными с Украиной. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
"Наши ребята вернулись домой после обмена пленными с Киевом по формуле "35 на 35", — написала Москалькова в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах показано, как теперь уже бывшие пленные переходят мост и направляются к ожидающим их автобусам.
Как писал Лайф ранее, МО РФ сообщило, что из украинского плена вернулось 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность. Там добавили, что их доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Telegram / ombudsmanrf