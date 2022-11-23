Запорожская АЭС вновь лишилась энергоснабжения

Запорожская АЭС снова лишилась доступа к внешнему энергоснабжению, поэтому теперь может полагаться на собственные аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и выполнения первостепенных задач по сохранению ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте ведомства.

"Первоначально все 20 дизельных генераторов на станции подключились автоматически. Сейчас восемь из них обеспечивают объект резервным электричеством, остальные 12 генераторов переведены в режим ожидания", — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, отметив, что аварийные дизель-генераторы как минимум ещё десять дней смогут обеспечивать станцию.