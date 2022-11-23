Запорожская АЭС вновь лишилась энергоснабжения
МАГАТЭ: Запорожская АЭС потеряла доступ к внешнему энергоснабжению
Запорожская АЭС снова лишилась доступа к внешнему энергоснабжению, поэтому теперь может полагаться на собственные аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и выполнения первостепенных задач по сохранению ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте ведомства.
"Первоначально все 20 дизельных генераторов на станции подключились автоматически. Сейчас восемь из них обеспечивают объект резервным электричеством, остальные 12 генераторов переведены в режим ожидания", — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, отметив, что аварийные дизель-генераторы как минимум ещё десять дней смогут обеспечивать станцию.
По словам представителей агентства, шести реакторам ничего не угрожает. Два реактора, находившиеся в состоянии горячей остановки с целью обеспечения станции и находящегося рядом Энергодара теплом, подготовят к охлаждению. Четыре других реактора продолжают находиться в режиме холодной остановки. По словам Гросси, произошедший инцидент подчёркивает нарастающую по степени сложности и опасности ситуацию, касающуюся ядерной безопасности на самой крупной атомной электростанции в Европе.
Киев периодически обстреливает Запорожскую АЭС. В последний раз это произошло 21 ноября. А ранее, 20 ноября, ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Wikipedia / Ralf1969