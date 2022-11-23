В России резко выросло производство компьютеров

Промышленное производство в России в октябре этого года перешло к резкому росту — на 5,3%. Хотя в годовом выражении этот показатель снизился на 2,6%. Темпы спада немного замедлились относительно сентября. Тогда объёмы промышленного выпуска сократились на 3,1% и показали худший результат за два года.

Как пишет РБК, в расчёте за десять месяцев промышленный выпуск находится в символическом плюсе — на 0,1% — к тому же периоду прошлого года. Такое стало возможным, по мнению специалистов, потому что в первом, докризисном квартале образовался хороший задел.

Максимально выросло производство компьютеров, их комплектующих и периферии, электронных и оптических изделий (на 18,3% в годовом выражении). Объём выпускаемой одежды увеличился на 11,9% (после роста на 5,6% в сентябре), а выпуск готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 4,7% в годовом выражении. Спрос на последние две категории товаров вызван военными действиями, отмечает директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

"Порядка 80% производимой в России одежды — это спецодежда и форма. Рост металлоизделий, скорее всего, тоже связан с военными приготовлениями. Оборонные предприятия сейчас работают в четыре смены на госзаказ", — рассказал Буклемишев.

Массовый набор персонала в последнее время объявили на Урале крупные предприятия машиностроения в связи. В Волго-Вятском регионе сталелитейные производства также переориентировались на госзаказ. В Центральной России "предприятия текстильной промышленности переориентируются на внутренний рынок, в том числе на выполнение госзаказа", указывал ЦБ. Рост выпуска компьютеров и электронных изделий эксперты связывают с налаживанием работы российских сборочных производств, которые завозят компоненты из-за рубежа.