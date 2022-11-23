"Космос доступен каждому": В Европе представили первого астронавта с инвалидностью

Европейское космическое агентство назвало имена новой шестёрки астронавтов. В их число вошёл и первый в истории агентства параастронавт, британский медик и спортсмен Джон Макфолл.

По словам главы отдела пилотируемых и автоматизированных полётов ведомства Дэвида Паркера, термин "парастронавт" придуман по аналогии со спортсменами-паралимпийцами. Поблажек для таких членов экипажей не будет, заверили в ЕКА.

"Мы заинтересованы в работе с Джоном и преодолении вызовов, которые могут возникнуть. И мы хотим понять, как мы можем адаптировать космические корабли и космическую станцию, чтобы такие люди могли там жить и работать, выполнять миссии", — уточнил Паркер.

"Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому", — сказал, в свою очередь, сам Макфолл.

В 19-летнем возрасте он попал на мотоцикле в аварию, после которой ему ампутировали правую ногу. Несмотря на это, Джон стал профессионально заниматься спортом. С 2005 года он представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета, а в 2008 году выступал на Паралимпийских играх в Пекине.