"Космос доступен каждому": В Европе представили первого астронавта с инвалидностью
Европейское космическое агентство представило первого параастронавта
Джон Макфолл. Фото © ТАСС / Francois Mori
Европейское космическое агентство назвало имена новой шестёрки астронавтов. В их число вошёл и первый в истории агентства параастронавт, британский медик и спортсмен Джон Макфолл.
По словам главы отдела пилотируемых и автоматизированных полётов ведомства Дэвида Паркера, термин "парастронавт" придуман по аналогии со спортсменами-паралимпийцами. Поблажек для таких членов экипажей не будет, заверили в ЕКА.
"Мы заинтересованы в работе с Джоном и преодолении вызовов, которые могут возникнуть. И мы хотим понять, как мы можем адаптировать космические корабли и космическую станцию, чтобы такие люди могли там жить и работать, выполнять миссии", — уточнил Паркер.
"Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому", — сказал, в свою очередь, сам Макфолл.
В 19-летнем возрасте он попал на мотоцикле в аварию, после которой ему ампутировали правую ногу. Несмотря на это, Джон стал профессионально заниматься спортом. С 2005 года он представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета, а в 2008 году выступал на Паралимпийских играх в Пекине.
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