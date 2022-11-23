Тайна Вселенной: Новые снимки телескопа "Джеймс Уэбб" не на шутку встревожили учёных Астрофизики получили возможность детально изучать детство, отрочество и юность звёзд. Но за научными перспективами скрывается непознанная грань Галактики. 23 ноября, 01:40 Обложка © Nasa.gov / NASA, ESA, CSA, and STScI. Image processing: J. DePasquale, A. Pagan, and A. Koekemoer (STScI)

Телескоп "Джеймс Уэбб"

В середине ноября супермощный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) запечатлел момент рождения протозвезды L1527 в молекулярном облаке Тельца. Ей всего 100 тысяч лет, что очень немного по космическим меркам.

Протозвезда L1527 укутана в плотный саван газопылевых облаков и расположена в 460 световых годах от Земли. Разглядеть её было непросто, для этого понадобился супермощный инфракрасный телескоп "Джеймс Уэбб", обладающий самым большим зеркалом. Снимок был сделан с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam телескопа JWST.

Собранный телескоп "Джеймс Уэбб" во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 год. Фото © Wikipedia

Именно "Джеймс Уэбб" решает такие задачи, потому что он работает в диапазоне, который позволяет разглядывать дальние звёзды сквозь плотную облачность. Телескоп был запущен 25 декабря 2021 года и проработает как минимум до 2041-го. Его разрешение в шесть раз больше, чем у "Хаббла", фокусное расстояние — 131,4 метра, площадь сбора света — 25,37 м². "Джеймс Уэбб" не только изучает планеты, звёзды и протозвёзды Солнечной системы, недоступные для "Хаббла", но и способен заглядывать за её пределы. Протозвезда L1527 — как раз тот случай.

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Если посмотреть на снимок L1527, сделанный NASA, можно увидеть гигантские "песочные часы" на фоне небосклона, верхняя часть которых преимущественно оранжевая, а нижняя представляет собой наслоение синих, голубых, пурпурных, серых, сиреневых оттенков. Так вот, на стыке между ними и расположена протозвезда.

Снимок протозвезды — это примерно как снимок УЗИ ребёнка, находящегося в утробе матери. Протозвезда находится на заключительном этапе своего "вылупления" из молекулярного облака и накануне вхождения в фазу термоядерного синтеза. Возраст L1527 составляет 100 тысяч лет, и это нижний возрастной порог протозвёзд. В зависимости от массы иногда им требуется до миллиарда земных лет только для того, чтобы дозреть до термоядерного синтеза. По сути, учёным удалось запечатлеть звезду, находящуюся на такой ранней стадии звездообразования, насколько это в принципе возможно. В науке такие объекты называют протозвёздами нулевого класса. С L1527 вроде бы всё понятно, но что за странные "песочные часы", занимающие большую часть снимка?

Что такое диффузия звёзд

Эти "песочные часы" — молекулярное облако. Кормовая база будущей звезды и одновременно её отхожее место. Отсюда L1527 активно собирает космические стройматериалы, готовясь стать полноценной звездой. Своеобразная космическая диффузия — проникновение одного вещества в другое.

Фото © Freepik.com

Только протозвезда L1527 вбирает в себя стройматериалы с поразительной скоростью и никому их отдавать не собирается. Важно сказать, что активное поглощение протозвездой веществ из облака провоцирует толчки и завихрения, препятствующие образованию новых звёзд, иначе их было бы гораздо больше. Протозвезда L1527 — настоящий хищник, она доминирует в космосе, сама "съедает всё".

Механика процесса следующая: пыль и газ из "песочных часов" всасываются в центр, падают внутрь, закручиваются по спирали. Это создаёт плотный диск материала, известный как аккреционный диск. Он постепенно будет набирать массу, сжиматься, температура его ядра будет расти, пока не начнётся ядерный синтез звезды.

Сейчас масса L1527 составляет 20–40% от массы Солнца, но она будет постепенно увеличиваться. Кстати, по массе протозвезды определяется и её жизнеспособность. Если масса меньше 7,5% от солнечной, протозвезда, скорее всего, не дозреет до термоядерного синтеза.

А почему такие яркие и разнообразные цвета в этих "песочных часах"? Это, по словам учёных, показывает неравномерность распределения космической пыли и газа в данной области. Оранжевые и красные участки наиболее плотно забиты пылью и газом, в синих их по минимуму.

Карта звёздного неба онлайн

Дело не только в протозвезде. Она отправная точка для исследования более масштабных процессов. Учёные планируют плотно просканировать "песочные часы", расположенные вокруг L1527. Потому что это, по сути, первая в истории возможность изучить все процессы, которые происходят на столь раннем эволюционном этапе звездообразования. А за этим приоткрываются большие перспективы.

Само по себе молекулярное облако Тельца, где нашли протозвезду, — настоящий "инкубатор звёзд". С 2020 года его стали считать частью волны Рэдклиффа — волнообразной структуры в местном рукаве Млечного Пути. Эта волна практически не изучена.

Молекулярное облако Тельца — ближайшая к Солнцу область звездообразования, и там сотни подобных протозвёзд.

Молекулярное облако Тельца. Фото © Wikipedia

Наблюдая за этим молекулярным облаком и протозвездой, можно увидеть, как Солнце и Солнечная система выглядели в младенчестве. Учёные планируют исследовать молекулярное облако во всех диапазонах, что позволит им реконструировать формирование Солнца и Солнечной системы во всех подробностях.

Главное зеркало телескопа "Джеймс Уэбб", собранное в Центре космических полётов им. Годдарда, 28 октября 2016 года. Фото © Wikipedia Почему учёных взбудоражило это открытие? 0 Звезда рождается на глазах. Это же очень волнующе За облаком может скрываться что-то очень опасное Учёные поняли, что ничего не поняли

Авторы Сергей Андреев