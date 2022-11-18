Учёные сделали уникальный снимок рождения звезды

Учёные из NASA сфотографировали протозвезду L1527, выбросы при рождении которой похожи на песочные часы. Небесное тело расположено в ближайшей к нам области звездообразования (порядка 460 световых лет от Земли) в молекулярном облаке Тельца.

При этом протозвезда скрыта от телескопов за плотным облаком газа и пыли, поэтому разглядеть её удаётся только в инфракрасном свете. Чтобы сделать снимок, учёные задействовали камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, находящуюся на борту космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST).

Протозвезде L1527 примерно 100 тысяч лет, что ничтожно по космическим меркам, она находится на стадии своего формирования и относится к классу 0. В планах астрономов изучить космические "песочные часы", чтобы осветить процессы, которые происходят вокруг протозвезды. Благодаря наблюдениям будет легче выяснить, как молодые звёзды достигают зрелости, растут и развиваются.