Под Одессой грузовой состав встал из-за взорванных путей

В Одесской области Украины грузовой поезд был вынужден остановиться из-за повреждённых путей: они были взорваны. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на информацию из местных пабликов.

"В Одесской области из-за взрыва на путях остановился грузовой поезд на участке Березовка – Рауховка", — рассказали в издании.