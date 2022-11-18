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17 ноября, 21:51
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Под Одессой грузовой состав встал из-за взорванных путей

В Одесской области Украины грузовой поезд был вынужден остановиться из-за повреждённых путей: они были взорваны. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на информацию из местных пабликов.

"В Одесской области из-за взрыва на путях остановился грузовой поезд на участке Березовка – Рауховка", — рассказали в издании.

Как сообщается, уведомление об инциденте поступило на Одесскую железную дорогу. В то же время официально эта информация пока не подтвержена.

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Как рассказывал Лайф, накануне на Украине сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Одессе. В столице и восточных областях страны была объявлена воздушная тревога.

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Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Андрей Григорьев

Комментарий

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Павелсегодня в 06:27

Отлично!

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