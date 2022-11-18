Озвучена версия о роли двух загадочных судов в подрыве "Северных потоков"
Welt: Замеченные у места подрыва "Северных потоков" судна могли вести разведку
В Балтийском море из "Северного потока" выходит газ после взрыва. Фото © ТАСС / Zuma
Два судна, которые перед подводными взрывами на "Северных потоках" с выключенными транспондерами были около места будущего ЧП, могли выполнять разведывательные задачи. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
О такой роли судов высказался в интервью изданию директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс. Он считает, что, например, их задачей было убедиться в отсутствии поблизости "гражданских или военных судов других государств, присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения".
При этом сам акт диверсии мог быть совершён с использованием подводной лодки, отмечает газета. Согласно другой версии, причиной отсутствия радиосигналов с этих двух загадочных судов могли стать техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, либо экипажи судов что-то замышляли.
"Любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность", — приводит газета слова Йорана Свистека, офицера военно-морского флота, в настоящее время являющегося приглашённым научным сотрудником в берлинском фонде "Наука и политика".
По мнению офицера, опять же, если сигнал был намеренно выключен, то предположение, что здесь "что-то кроется", резонно.
Ранее Лайф писал, что судно оператора "Северного потока" приступило к осмотру места подрыва трубы. В компании рассказали, что, несмотря на разрешение от Агентства геоданных Дании, осмотр оставался невозможным.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.