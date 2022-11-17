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17 ноября, 20:37

В Донецке прогремело несколько взрывов

<p>Пожар и дым после взрывов в Донецке. Фото © Telegram/ donetsky</p>

Пожар и дым после взрывов в Донецке. Фото © Telegram/ donetsky

Жители Донецка услышали несколько взрывов. Судя по сообщениям в соцсетях, их было около четырёх. Громкий звук сопровождался яркими вспышками.

По предварительным данным, выпущенные Вооружёнными силами Украины снаряды упали на улице Университетской в Ворошиловском районе.

Согласно сообщениям представительства Совместного центра по контролю и координации в ДНР, ВСУ выпустили по Донецку снаряды несколькими партиями. Около 23:00 было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм из района Орловки, затем ещё по три с интервалом примерно в десять минут.

Лайф снял разрушенные в результате обстрела ВСУ салон красоты и общежитие в Донецке

Лайф снял разрушенные в результате обстрела ВСУ салон красоты и общежитие в Донецке

Ранее Лайф сообщал, что жители Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком. Согласно маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году.

Андрей Григорьев
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