Минобороны назвало фейком ролик с заявлением "военных со Смоленщины" об отступлении

Видеоролик, в котором якобы военнослужащие одного из полков территориальных войск Смоленской области говорят о якобы "отступлении" — постановочный. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. На кадрах обращения фейковые военные представляются мобилизованными и жалуются на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием.

"В ходе проведённой проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось", — отметили в НЦУО.

В постановке участвуют около 100 человек, все они в балаклавах. Лжевоенные сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В Минобороны подчеркнули, что ложные материалы о положении военнослужащих в зоне проведения СВО продолжают распространяться в telegram-каналах. Делается это в целях дискредитации деятельности ВС РФ.