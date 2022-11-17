ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 20:23

Минобороны назвало фейком ролик с заявлением "военных со Смоленщины" об отступлении

Видеоролик, в котором якобы военнослужащие одного из полков территориальных войск Смоленской области говорят о якобы "отступлении" — постановочный. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. На кадрах обращения фейковые военные представляются мобилизованными и жалуются на отсутствие артиллерийской поддержки и связи с командованием.

"В ходе проведённой проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось", — отметили в НЦУО.

В постановке участвуют около 100 человек, все они в балаклавах. Лжевоенные сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В Минобороны подчеркнули, что ложные материалы о положении военнослужащих в зоне проведения СВО продолжают распространяться в telegram-каналах. Делается это в целях дискредитации деятельности ВС РФ.

Минобороны обвинило Киев в фейках о мобилизации в России
Минобороны обвинило Киев в фейках о мобилизации в России

Ранее Лайф писал, что власти Новой Каховки опровергли информацию о взятии города под контроль ВСУ. Появившиеся в СМИ сообщения об этом являются фейками, подчеркнули там.

BannerImage

Telegram / МО РФ

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • фейки
  • Частичная мобилизация
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar