Власти Новой Каховки опровергли информацию о взятии города под контроль ВСУ
Украинские войска не взяли под контроль город Новая Каховка в Херсонской области, появившиеся в СМИ сообщения об этом являются ложью. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Я к утру узнал с удивлением, что Каховка и Новая Каховка "освобождены". Это неправда, ложь и фейки, которые активно распространяются. Нужно верить реальным фактам", — сказал он в разговоре с журналистами.
Леонтьев отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ, в городе продолжают работать все экстренные службы. Сейчас в Новой Каховке есть ряд проблем с энергоснабжением и мобильной связью, но они решаются, добавил он.
Ранее во вторник сообщалось, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, под огнём оказались Алёшки, Каховка и Новая Каховка, а Каховская ГЭС и вовсе остановила работу. А на днях ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта. К сожалению, не обошлось без жертв.
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