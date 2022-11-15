Власти Новой Каховки опровергли информацию о взятии города под контроль ВСУ

Украинские войска не взяли под контроль город Новая Каховка в Херсонской области, появившиеся в СМИ сообщения об этом являются ложью. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Я к утру узнал с удивлением, что Каховка и Новая Каховка "освобождены". Это неправда, ложь и фейки, которые активно распространяются. Нужно верить реальным фактам", — сказал он в разговоре с журналистами.