Киевские власти из-за высоких потерь уже вынуждены отправлять на фронт несовершеннолетних солдат, которым по 14–16 лет. Об этом рассказал военнослужащий третьей гвардейской бригады спецназа ГРУ.

"Среди противника попадается много наёмников, недавно уничтожили 10 человек: Польша, Америка, сейчас замечаем, что появились малолетки. Им по 14–16 лет, так сказать, фольксштурм (отряды народного ополчения Третьего рейха. — Прим. Лайфа). Малолетки появились месяца два назад, думаю, так как в 14 лет мозг легко поддаётся промывке", — рассказал спецназовец в интервью изданию Ura.ru.

По его словам, юные солдаты, вероятнее всего, отправлялись на боевые задания под воздействием наркотических веществ. У наших военных сложилось такое мнение из-за того, что при прямом попадании пули в альфа-зону (голова и грудь человека) несовершеннолетние бойцы продолжали сражаться, они падали только в случае второго попадания снарядов в вышеуказанную зону. В плен такие солдаты тоже не хотели сдаваться, предпочитая умирать на поле боя. По всей видимости, киевские власти пообещали подросткам деньги и какие-то привилегии, а иначе их участие в боевых действиях необъяснимо, резюмировал российский военнослужащий.