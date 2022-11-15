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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 11:48
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Каховская ГЭС в Херсонской области остановила работу

Глава Администрации Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии

Выработка электроэнергии на Каховской ГЭС в Херсонской области прекращена. Об этом сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Потребности в этом нет. Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения", — пояснил он.

Вместе с тем, по словам Сальдо, главной опасностью остаётся возможный подрыв плотины ГЭС, что грозит "затоплением большой территории левобережной части".

Появилось видео с моментом подрыва и обрушения моста на Каховской ГЭС
Появилось видео с моментом подрыва и обрушения моста на Каховской ГЭС

Напомним, что на днях в Сети появилось сразу несколько видео подрыва моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он соединял берега реки Днепр. На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, в результате которой обломки строения разлетелись в воду и по сторонам. Обрушилось сразу два пролёта моста. Местные власти заявляли, что после очередного обстрела со стороны украинской армии Каховская гидроэлектростанция получила "грандиозные" повреждения.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Марина Калегина
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