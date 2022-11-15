Каховская ГЭС в Херсонской области остановила работу

"Потребности в этом нет. Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила для балансировки в системе общего энергообеспечения", — пояснил он.

Напомним, что на днях в Сети появилось сразу несколько видео подрыва моста на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он соединял берега реки Днепр. На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, в результате которой обломки строения разлетелись в воду и по сторонам. Обрушилось сразу два пролёта моста. Местные власти заявляли, что после очередного обстрела со стороны украинской армии Каховская гидроэлектростанция получила "грандиозные" повреждения.