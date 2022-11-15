В Петербурге задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В петербургском аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. О подробностях случившегося рассказала Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.











"25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте", — сказано в сообщении ведомства.

Рядом с аэропортом была также задержана россиянка, которая должна была продать полученные наркотики в Северной столице. Она и была организатором контрабанды. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, злоумышленники могут получить до 20 лет лишения свободы.