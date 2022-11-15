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15 ноября, 11:44

В Петербурге задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В петербургском аэропорту Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. О подробностях случившегося рассказала Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.

  • Кокаин, который мужчина пытался пронести в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Кокаин, который мужчина пытался пронести в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Кокаин, который мужчина пытался пронести в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Кокаин, который мужчина пытался пронести в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Снимки мужчины, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Снимки мужчины, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Снимки мужчины, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Снимки мужчины, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Злоумышленник, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Злоумышленник, который пытался пронести кокаин в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Кокаин, который мужчина пытался пронести в желудке. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

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"25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте", — сказано в сообщении ведомства.

Рядом с аэропортом была также задержана россиянка, которая должна была продать полученные наркотики в Северной столице. Она и была организатором контрабанды. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, злоумышленники могут получить до 20 лет лишения свободы.

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Обложка ©

Telegram / ФТС России | ProТаможню

Никита Осипов

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