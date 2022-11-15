"Индекс оливье" с начала 2022 года вырос в Подмосковье на 8%

Стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье в Подмосковье с начала года выросла на 7,8%. Об этом заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, которые приводит ТАСС, стоимость двух килограммов салата на конец октября составила 475 рублей. Цена рассчитана исходя из традиционного состава блюда, включающего яйца, зелёный горошек, маринованные огурцы, морковь, картофель, лук, варёную колбасу и майонез.

"В целом в Московской области наблюдается как повышение цен на ряд продуктов, так и снижение", — добавил Филимонов, отметив заметное снижение стоимости плодоовощной продукции. Так, цена "борщевого набора" на конец октября уменьшилась в среднем на 50%, заметил зампред.