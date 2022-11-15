НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 11:17

Украинские войска перебрасывают бронетанковые группы в ЛНР для прорыва обороны

Марочко сообщил о переброске ВСУ бронетанковых групп в ЛНР для прорыва обороны

Переброска украинскими войсками танков в район границы Луганской Народной Республики свидетельствует о подготовке прорыва обороны. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ в настоящее время активно усиливаются бронетанковыми группами.

"Противник начал перебрасывать сюда (в район границы ЛНР. — Прим. Лайфа) значительные силы и средства, в том числе бронетанковые группы, которые являются основными ударными силами сухопутных войск. Это всё свидетельствует о том, что противник будет пытаться в очередной раз прорывать нашу оборону", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ потеряли до 90 человек при неудачных атаках на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 90 человек при неудачных атаках на Краснолиманском направлении

Ранее Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС России.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров