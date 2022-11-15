Украинские войска перебрасывают бронетанковые группы в ЛНР для прорыва обороны

Переброска украинскими войсками танков в район границы Луганской Народной Республики свидетельствует о подготовке прорыва обороны. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ в настоящее время активно усиливаются бронетанковыми группами.

"Противник начал перебрасывать сюда (в район границы ЛНР. — Прим. Лайфа) значительные силы и средства, в том числе бронетанковые группы, которые являются основными ударными силами сухопутных войск. Это всё свидетельствует о том, что противник будет пытаться в очередной раз прорывать нашу оборону", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".