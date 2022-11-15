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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 11:13
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Патрушев назвал приоритетные цели российских военных в ходе СВО

Секретарь Совбеза Патрушев: Иностранные наёмники и поставляемое Киеву оружие — приоритетные цели для ВС РФ

Летальное оружие, которое Запад поставляет Украине, а также воюющие за Киев иностранные наёмники являются приоритетными целями для российских военных в ходе специальной военной операции. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.

"Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наёмники являются приоритетными целями для Вооружённых сил России", — приводит слова Патрушева ТАСС.

Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну, и спецоперация — лишь предлог
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну, и спецоперация — лишь предлог

Ранее Патрушев сообщил, что около пяти миллионов жителей Донбасса и Юго-Востока Украины нашли себе дом в России, спасаясь от киевского режима. Кроме того, он заявлял, что западные страны хотят не только затянуть спецоперацию на Украине, но и перенести военные действия на территорию России.

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Марина Калегина
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