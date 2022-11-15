Патрушев назвал приоритетные цели российских военных в ходе СВО

Летальное оружие, которое Запад поставляет Украине, а также воюющие за Киев иностранные наёмники являются приоритетными целями для российских военных в ходе специальной военной операции. Об этом заявил во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.