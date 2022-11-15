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15 ноября, 11:08

Сезон ёлочных базаров в Подмосковье начнётся 1 декабря

Открытие более 100 ёлочных базаров в Московской области запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"Традиционно в Подмосковье сезон ёлочных базаров стартует с 1 декабря и продлится в этот раз до 10 января", — приводит его слова ТАСС.

Для этого власти региона подобрали 109 площадок, уточнил Филимонов. Все базары будут оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". В продаже в основном будут отечественные ели, пихты и сосны, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.

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АГН "Москва" / Денис Воронин

Артур Лапсаков

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