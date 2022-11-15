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15 ноября, 10:47

Лавров назвал нереалистичными требования Зеленского для начала переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными и неадекватными условия, которые ставит Киев для начала переговоров с Москвой. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах саммита G20.

"Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации", — отметил Лавров, рассказывая о содержании беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. А сегодня на саммите G20 Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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