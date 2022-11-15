Лавров назвал нереалистичными требования Зеленского для начала переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными и неадекватными условия, которые ставит Киев для начала переговоров с Москвой. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах саммита G20.

"Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации", — отметил Лавров, рассказывая о содержании беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.