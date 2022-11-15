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15 ноября, 10:45

Польша намерена изменить конституцию ради конфискации активов "Газпрома"

Польша готовит изменения конституции, чтобы конфисковать находящиеся на территории республики активы "Газпрома". Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

По его словам, правящая партия "Право и справедливость" уже подготовила законопроект о внесении ряда изменений в конституцию, но для его принятия нужна также поддержка оппозиции.

"Такой проект изменения конституции есть в Сейме. Мы готовы его представить на голосование, но только в ситуации, если оппозиция декларирует, что такой проект будет рассмотрен позитивно. Пока такой декларации из уст представителей парламентских фракций не прозвучало", — указал Мюллер.

"Газпром" лишили акций в операторе польской части газопровода Ямал – Европа

"Газпром" лишили акций в операторе польской части газопровода Ямал – Европа

По словам пресс-секретаря, введение принудительного управления активами российского холдинга на территории страны является временным, речи о национализации долей не идёт.

Ранее стало известно, что "Газпрому" запрещено использовать польский участок газопровода Ямал – Европа, принадлежащий компании Europol Gaz, которая подпала под ответные санкции России.

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Сайт Правительства Польши

Артур Лапсаков

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