Песков: Голос России на саммите G20 слышен, Лавров провёл много встреч

Голос России слышен на саммите "Большой двадцатки" (G20), глава МИД РФ Сергей Лавров достойно представил страну в ходе мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен. Множество контактов двусторонних Лавров там провёл, поэтому Россия присутствует на должном уровне", — подчеркнул он в беседе с журналистами.