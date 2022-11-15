Песков: Голос России на саммите G20 слышен, Лавров провёл много встреч
Голос России слышен на саммите "Большой двадцатки" (G20), глава МИД РФ Сергей Лавров достойно представил страну в ходе мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен. Множество контактов двусторонних Лавров там провёл, поэтому Россия присутствует на должном уровне", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля также отметил, что Лавров оперативно комментирует критику в адрес РФ от некоторых государств – участников G20. По его словам, российские эксперты во время обсуждения документов выразили несогласие с такими высказываниями.
Ранее Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях" Украине. По его словам, Москва категорически против этого.
Shutterstock