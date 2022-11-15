Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"
Резолюция Генассамблеи ООН о "репарациях" Украине — это формализация грабежа российского государства, Москва категорически против этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабёж наших ЗВР (золотовалютных резервов. — Прим. Лайфа), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Это формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединённых Наций", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документ признаёт необходимость создания механизма по возмещению этих убытков. Против проекта резолюции о репарациях выступила Белоруссия, а Турция, напротив, поддержала, и политолог объяснил почему.
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