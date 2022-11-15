Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Резолюция Генассамблеи ООН о "репарациях" Украине — это формализация грабежа российского государства, Москва категорически против этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабёж наших ЗВР (золотовалютных резервов. — Прим. Лайфа), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Это формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединённых Наций", — отметил представитель Кремля.