Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина
Россия неоднократно заявляла, что не отказывается от переговоров с Украиной, это делает только Киев, сказал возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина", — сказал он журналистам.
По словам главы МИД, чем дольше Киев будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.
Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами, а Париж готов содействовать "мирному глобальному развитию", указали лидеры.
VK / МИД России