Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Россия неоднократно заявляла, что не отказывается от переговоров с Украиной, это делает только Киев, сказал возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина", — сказал он журналистам.

По словам главы МИД, чем дольше Киев будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.