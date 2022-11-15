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15 ноября, 10:07

Лавров: Россия не отказывается от переговоров, это делает только Украина

Россия неоднократно заявляла, что не отказывается от переговоров с Украиной, это делает только Киев, сказал возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина", — сказал он журналистам.

По словам главы МИД, чем дольше Киев будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться.

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Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами, а Париж готов содействовать "мирному глобальному развитию", указали лидеры.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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