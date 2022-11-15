Байден лично выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Президент США Джо Байден выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Этот вопрос лидеры затронули на встрече в рамках "Большой двадцатки".

"Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с насильственными актами в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", — говорится в заявлении по итогам переговоров.