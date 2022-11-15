Байден лично выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Президент США Джо Байден выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Этот вопрос лидеры затронули на встрече в рамках "Большой двадцатки".
"Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с насильственными актами в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", — говорится в заявлении по итогам переговоров.
При этом ранее в МВД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США, ведомство отказалось принимать соболезнования американского посольства.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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