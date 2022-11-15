Сирийку, совершившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США
Yeni Şafak: Исполнительницу теракта в Стамбуле готовили американские инструкторы
Момент задержания подозреваемой. Фото © Star
Сирийка Ахлам аль-Башир, совершившая теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, проходила террористическую подготовку под руководством американских инструкторов. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции.
По информации издания, террористку задержали спустя десять часов после взрыва, в её поисках задействовали 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.
Всего же по делу проходит 50 человек, все они задержаны по подозрению в причастности к теракту. Эту информацию турецким журналистам подтвердил и глава Минюста страны Бекир Боздаг.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате шесть человек погибли, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.
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