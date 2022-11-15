Сирийку, совершившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США

Сирийка Ахлам аль-Башир, совершившая теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, проходила террористическую подготовку под руководством американских инструкторов. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, террористку задержали спустя десять часов после взрыва, в её поисках задействовали 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.