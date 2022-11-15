НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 08:47

Сирийку, совершившую теракт в Стамбуле, готовили инструкторы из США

Yeni Şafak: Исполнительницу теракта в Стамбуле готовили американские инструкторы

<p>Момент задержания подозреваемой. Фото © <a href="https://www.star.com.tr/guncel/taksime-bombayi-yerlestiren-teroristin-yakalanma-ani-haber-1748992/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Star</a></p>

Момент задержания подозреваемой. Фото © Star

Сирийка Ахлам аль-Башир, совершившая теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, проходила террористическую подготовку под руководством американских инструкторов. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, террористку задержали спустя десять часов после взрыва, в её поисках задействовали 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.

Всего же по делу проходит 50 человек, все они задержаны по подозрению в причастности к теракту. Эту информацию турецким журналистам подтвердил и глава Минюста страны Бекир Боздаг.

В МВД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США

В МВД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США

Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате шесть человек погибли, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.

Александра Вишнякова

Комментарий

1
avatar
avatar
Шапа Лапасегодня в 09:52

Вот тебе и союзник по блоку НАТО. До этого в 2016 они Эрдогана почти убили, но тот успел сесть в военный самолёт.

Новости партнеров