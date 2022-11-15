НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 08:47

В Лесосибирске 12-летний подросток ударил пьяного отчима ножом, защищая мать

В городе Лесосибирске Красноярского края 12-летний подросток ударил отчима ножом, защищая мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошёл 13 ноября. Сожители были пьяны и поссорились на фоне ревности со стороны мужчины. Тот начал избивать женщину, и в этот момент с улицы пришёл её сын. Он решил заступиться за мать.

"Подросток взял нож и вместе с матерью скрылся в комнате. Ввиду продолжения агрессивных действий мужчины подросток имевшимся при нём ножом нанёс ему один удар в область передней поверхности грудной клетки", — уточнили в Следкоме.

"Ах, мою маму оскорбила?": Девочки-подростки в Приморье избили пенсионерку

"Ах, мою маму оскорбила?": Девочки-подростки в Приморье избили пенсионерку

В результате 29-летнего мужчину госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ранением. Сейчас следователи проводят проверку на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника из-за того, что тот испачкал его одежду мелом. Трагедия произошла в одной из школ в станице Барсуковской.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

1
avatar
avatar
Наталисегодня в 09:36

И это - мать? Ребенка под статью подвела... Его накажут, а алкашня будет продолжать развлекаться...

Новости партнеров