В Лесосибирске 12-летний подросток ударил пьяного отчима ножом, защищая мать

В городе Лесосибирске Красноярского края 12-летний подросток ударил отчима ножом, защищая мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошёл 13 ноября. Сожители были пьяны и поссорились на фоне ревности со стороны мужчины. Тот начал избивать женщину, и в этот момент с улицы пришёл её сын. Он решил заступиться за мать.

"Подросток взял нож и вместе с матерью скрылся в комнате. Ввиду продолжения агрессивных действий мужчины подросток имевшимся при нём ножом нанёс ему один удар в область передней поверхности грудной клетки", — уточнили в Следкоме.

В результате 29-летнего мужчину госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ранением. Сейчас следователи проводят проверку на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.