В Лесосибирске 12-летний подросток ударил пьяного отчима ножом, защищая мать
В городе Лесосибирске Красноярского края 12-летний подросток ударил отчима ножом, защищая мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошёл 13 ноября. Сожители были пьяны и поссорились на фоне ревности со стороны мужчины. Тот начал избивать женщину, и в этот момент с улицы пришёл её сын. Он решил заступиться за мать.
"Подросток взял нож и вместе с матерью скрылся в комнате. Ввиду продолжения агрессивных действий мужчины подросток имевшимся при нём ножом нанёс ему один удар в область передней поверхности грудной клетки", — уточнили в Следкоме.
В результате 29-летнего мужчину госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы с ранением. Сейчас следователи проводят проверку на предмет умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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