Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году

Евросоюз планирует создание сил быстрого реагирования численностью до пяти тысяч человек. Они должны быть готовы к развёртыванию в 2023 году. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня (на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе. — Прим. Лайфа) мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году", — отметил он.