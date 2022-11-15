Боррель анонсировал появление сил быстрого реагирования ЕС в 2023 году
Евросоюз планирует создание сил быстрого реагирования численностью до пяти тысяч человек. Они должны быть готовы к развёртыванию в 2023 году. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Сегодня (на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе. — Прим. Лайфа) мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году", — отметил он.
Напомним, создание сил быстрого реагирования прописано в оборонной концепции "Стратегический компас", которую Совет Евросоюза утвердил впервые в своей истории в марте этого года. Документ рассчитан на период до 2030 года.
ТАСС / EPA / THIERRY MONASSE