Елена Беркова не пришла на прощание с бывшим мужем Андреем Стояновым

Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова не присутствовала на прощании с покойным бывшим мужем Андреем Стояновым. Об этом пишет StarHit .

Стоянова кремировали. Сейчас родственники актёра определяются с местом захоронения праха. По какой причине бывшая жена не присутствовала на процедуре прощания, издание не уточняет.

Ранее Лайф сообщал о том, что 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался 10 ноября. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не смогли. Стоянов снимался в десятках фильмов и сериалов, среди них — "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и другие. По предварительной информации, актёр умер из-за передозировки наркотиками.



