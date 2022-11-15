НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 08:11

Елена Беркова не пришла на прощание с бывшим мужем Андреем Стояновым

Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова не присутствовала на прощании с покойным бывшим мужем Андреем Стояновым. Об этом пишет StarHit.

Стоянова кремировали. Сейчас родственники актёра определяются с местом захоронения праха. По какой причине бывшая жена не присутствовала на процедуре прощания, издание не уточняет.

Беркова рассказала о последней встрече с покойным экс-мужем

Беркова рассказала о последней встрече с покойным экс-мужем

Ранее Лайф сообщал о том, что 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался 10 ноября. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не смогли. Стоянов снимался в десятках фильмов и сериалов, среди них — "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и другие. По предварительной информации, актёр умер из-за передозировки наркотиками.


Обложка ©

ТАСС / Елизавета Клементьева

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров