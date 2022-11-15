Слуцкий решил уйти с поста главного тренера казанского "Рубина"
Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Слуцкий был наставником команды с декабря 2019 года.
"Леонид Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие", — говорится в сообщении ФК.
"Рубин" поблагодарил Слуцкого за неоценимый вклад в развитие клуба.
Напомним, Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт пятой в первенстве Первой лиги. В октябре болельщики казанской команды опубликовали петицию с требованием уволить Леонида Слуцкого. Фанатов не устраивают результаты "Рубина" и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.