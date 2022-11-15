Священника Киево-Печерской лавры отстранили из-за "песни о России", а СБУ завела дело

Священника Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) отца Захария отстранили от литургий и молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России". А Служба безопасности Украины уже возбудила уголовное дело по факту этих песнопений.

Представитель лавры объяснил, частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса" совершается уже много лет и во время молебна поют сами собравшиеся.

"Поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псалмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поёт группа активистов. Священника уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — объяснили на ютуб-канале "Лавра. Путь спасения".

В свою очередь СБУ возбудила уголовное дело "восхваляющих Россию тезисов пропагандистского характера", прозвучавших во время богослужения 12 ноября. Видео из лавры направлено на экспертизу.