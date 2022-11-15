Священника Киево-Печерской лавры отстранили из-за "песни о России", а СБУ завела дело
Священника Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) отца Захария отстранили от литургий и молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России". А Служба безопасности Украины уже возбудила уголовное дело по факту этих песнопений.
Представитель лавры объяснил, частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса" совершается уже много лет и во время молебна поют сами собравшиеся.
"Поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псалмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поёт группа активистов. Священника уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — объяснили на ютуб-канале "Лавра. Путь спасения".
В свою очередь СБУ возбудила уголовное дело "восхваляющих Россию тезисов пропагандистского характера", прозвучавших во время богослужения 12 ноября. Видео из лавры направлено на экспертизу.
Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.
Facebook (запрещён на территории РФ) / mykhailo.omelian