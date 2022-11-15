В Нижневартовске школьник впал в кому после урока плавания

В Нижневартовске школьник впал в кому после плавания в бассейне. В отношении тренера, которая не уследила за 14-летним подростком, и он ушёл под воду, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает SHOT.

Около 9 утра 14-летний школьник пришёл на урок по плаванию в спортивно-оздоровительный центр "Олимпия". Тренер, которая занималась с восьмиклассником, не уследила, и мальчик ушёл под воду. Тонущего подростка вытащили из бассейна и увезли в больницу, где поставили диагноз: утопление и церебральная кома.

Тренеру избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".