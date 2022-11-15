Житель Мелитополя пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства
Самодельное взрывное устройство взорвалось возле жилого дома в Мелитополе, пострадал один человек. Об этом сообщила администрация города.
"Около 08:40 мск на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома номер шесть взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Пострадавший вышел из подъезда в момент взрыва, уточнили в администрации. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы, где врачи диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.
Ранее Лайф рассказывал о совершённом покушении на замминистра по культуре Запорожской области Андрея Бойко. Самодельное взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник. Он был доставлен в больницу.
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