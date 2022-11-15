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15 ноября, 07:30

Житель Мелитополя пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства

Самодельное взрывное устройство взорвалось возле жилого дома в Мелитополе, пострадал один человек. Об этом сообщила администрация города.

"Около 08:40 мск на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома номер шесть взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Пострадавший вышел из подъезда в момент взрыва, уточнили в администрации. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы, где врачи диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.

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Ранее Лайф рассказывал о совершённом покушении на замминистра по культуре Запорожской области Андрея Бойко. Самодельное взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник. Он был доставлен в больницу.

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Telegram-канал Администрации Мелитополя

Артур Лапсаков

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