Житель Мелитополя пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства

Самодельное взрывное устройство взорвалось возле жилого дома в Мелитополе, пострадал один человек. Об этом сообщила администрация города.

"Около 08:40 мск на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома номер шесть взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Пострадавший вышел из подъезда в момент взрыва, уточнили в администрации. Его доставили в реанимационное отделение городской больницы, где врачи диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.