Песков: Заявление о невозможности "Минска-3" подтверждает нежелание Зеленского вести переговоры
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно, подтверждает нежелание Киева вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Абсолютно подтверждает", — ответил он РИА "Новости" на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию отказа от переговоров с РФ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. А сегодня на саммите G20 Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные не примут никаких договорённостей Киева и Москвы.
ТАСС / Сергей Бобылев