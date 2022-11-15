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15 ноября, 07:06

Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20

Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение.

"Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", — сказано в заявлении медиков на странице пресс-секретаря Фернандеса в "Твиттере".

Точная причина плохого самочувствия аргентинского президента не называется, однако, как предполагают журналисты, это мог быть тепловой удар.

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Ранее Лайф писал, что первую сессию саммита G20 на Бали пришлось начать позже из-за опоздания Байдена. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все делегаты 30 минут ждали американского президента в зале.

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Twitter / Portavoz Presidencia Argentina

Артур Лапсаков

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