Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20
Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение.
"Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", — сказано в заявлении медиков на странице пресс-секретаря Фернандеса в "Твиттере".
Точная причина плохого самочувствия аргентинского президента не называется, однако, как предполагают журналисты, это мог быть тепловой удар.
Ранее Лайф писал, что первую сессию саммита G20 на Бали пришлось начать позже из-за опоздания Байдена. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все делегаты 30 минут ждали американского президента в зале.
Twitter / Portavoz Presidencia Argentina