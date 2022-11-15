Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20 на Бали. Как сообщили врачи главы государства, у него было пониженное давление — и он почувствовал головокружение.

"Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", — сказано в заявлении медиков на странице пресс-секретаря Фернандеса в "Твиттере".

Точная причина плохого самочувствия аргентинского президента не называется, однако, как предполагают журналисты, это мог быть тепловой удар.