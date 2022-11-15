В Брянской области неизвестные с помощью БПЛА пытались подорвать резервуары с нефтью

Взрывы прогремели неподалёку от нефтеналивного терминала "Жеча" в 50 км от украинской границы накануне около девяти часов вечера. В ходе осмотра места происшествия сотрудники компании "Русснефть-Брянск" обнаружили в одном из 20-тонных резервуаров возгорание остатков нефти. Из-за того что сырья было мало, пламя удалось быстро локализовать. Экстренные службы предполагают, что пожар начался в результате сброса в резервуар неустановленного боеприпаса, который был доставлен беспилотником.