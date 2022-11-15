В ЛНР зафиксировали стягивание бронетехники ВСУ на нескольких участках фронта

Стягивание украинской бронетехники зафиксировано сразу на нескольких участках линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам офицера, сейчас основные силы ВСУ брошены именно на Луганское направление. Такой вывод был сделан на основании данных перехваченных документов и агентурных источников. Кроме того, об этом говорит и характер поведения украинских военных, добавил Марочко.