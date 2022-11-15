НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 06:39

В ЛНР зафиксировали стягивание бронетехники ВСУ на нескольких участках фронта

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта

Стягивание украинской бронетехники зафиксировано сразу на нескольких участках линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам офицера, сейчас основные силы ВСУ брошены именно на Луганское направление. Такой вывод был сделан на основании данных перехваченных документов и агентурных источников. Кроме того, об этом говорит и характер поведения украинских военных, добавил Марочко.

Попытки ВСУ создать "серьёзный кулак" в ЛНР разбились о мощную линию обороны

Попытки ВСУ создать "серьёзный кулак" в ЛНР разбились о мощную линию обороны

Накануне сообщалось, что к линии фронта в ЛНР киевские власти перебрасывают войска с Херсонского направления.

Обложка ©

ТАСС / AP / LIBKOS

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров