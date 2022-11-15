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Опубликовано 15 ноября 2022, 06:39
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В ЛНР зафиксировали стягивание бронетехники ВСУ на нескольких участках фронта

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта

Стягивание украинской бронетехники зафиксировано сразу на нескольких участках линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам офицера, сейчас основные силы ВСУ брошены именно на Луганское направление. Такой вывод был сделан на основании данных перехваченных документов и агентурных источников. Кроме того, об этом говорит и характер поведения украинских военных, добавил Марочко.

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Накануне сообщалось, что к линии фронта в ЛНР киевские власти перебрасывают войска с Херсонского направления.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Максим Плетнёв
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