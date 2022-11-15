НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 06:06

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и начать техсотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите G20 призвал снять односторонние санкции, чтобы устранить вызовы в продовольственной и энергетической сферах.

"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Решить озвученные проблемы можно путём укрепления сотрудничества всех государств в области надзора за рынком, а также выстраиванием партнёрских отношений по основным товарам, совместными усилиями стабилизируя цепочки поставок и рыночные цены, указал Си Цзиньпин.

США сняли санкции с ряда российских компаний ради безопасности в сфере авиации

США сняли санкции с ряда российских компаний ради безопасности в сфере авиации

Ранее Лайф писал, что Британия, США и ЕС вынужденно отменили часть санкций против России. Стороны также призвали остальные страны ознакомиться с введёнными положениями и доставлять удобрения из России и с Украины, что позволит обеспечить доступность продовольствия в странах мира.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров