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15 ноября, 06:26

Зеленский предложил России обменяться всеми пленными

Зеленский предложил провести с Россией обмен пленными по формуле "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести с Россией обмен пленными по формуле "всех на всех". Такое заявление он сделал во время выступления на саммите G20, который проходит в Индонезии. Сам украинский лидер принял участие в мероприятии дистанционно.

"Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех", — сказал он.

При этом, по мнению Зеленского, вернуться на территорию Украины в рамках обмена должны в том числе и мирные граждане, которые после начала специальной военной операции уехали в Россию.

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В рамках саммита "Большой двадцатки" Зеленский также заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. По его словам, Киеву нужны новые и эффективные гарантии безопасности.

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Пресс-служба президента Украины

Максим Плетнёв

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