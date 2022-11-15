ООН: Население Земли достигло 8 млрд

Для того чтобы население планеты увеличилось на один миллиард, понадобилось 12 лет. При этом большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным. Согласно прогнозам, до девяти миллиардов число людей на Земле вырастет к 2037 году.