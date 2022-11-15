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15 ноября, 06:30

ООН: Население Земли достигло 8 млрд

Количество людей на Земле достигло восьми миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Это историческая веха в развитии человечества", — сказано в записи всемирной организации.

Для того чтобы население планеты увеличилось на один миллиард, понадобилось 12 лет. При этом большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным. Согласно прогнозам, до девяти миллиардов число людей на Земле вырастет к 2037 году.

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А ранее учёные представили самые вероятные сценарии вымирания человечества. Выяснилось, что наибольшую опасность для людей несёт искусственный интеллект, который может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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