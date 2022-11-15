МО РФ: Более 400 десантников отправились в тыл зоны СВО после подготовки в Ульяновске

Свыше 400 мобилизованных десантников отправились в тыловую зону спецоперации после прохождения подготовки на полигоне в Ульяновске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как говорится в записи на сайте ведомства, после прохождения интенсивной подготовки и боевого слаживания десантники убыли железнодорожным транспортом. Теперь личный состав пройдёт боевое слаживание в более крупных подразделениях, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату.