МО РФ: Более 400 десантников отправились в тыл зоны СВО после подготовки в Ульяновске
Свыше 400 мобилизованных десантников отправились в тыловую зону спецоперации после прохождения подготовки на полигоне в Ульяновске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как говорится в записи на сайте ведомства, после прохождения интенсивной подготовки и боевого слаживания десантники убыли железнодорожным транспортом. Теперь личный состав пройдёт боевое слаживание в более крупных подразделениях, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.
В Минобороны уточнили, что военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Кроме того, весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату.
Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС России.
Телеграм-канал Минобороны России