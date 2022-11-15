МО РФ: Более 400 десантников отправились в тыл зоны СВО после подготовки в Ульяновске
Свыше 400 мобилизованных десантников отправились в тыловую зону спецоперации после прохождения подготовки на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Более 400 мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области, убыли железнодорожным транспортом в тыловую зону специальной военной операции", — сказано в записи ведомства.
Личный состав пройдёт боевое слаживание в более крупных подразделениях, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны. Военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования, средствами бронезащиты и химзащиты. Также весь личный состав получил денежное довольствие и социальную выплату.
Ранее Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России.
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