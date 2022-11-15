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15 ноября, 07:18

Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источник в офисе президента.

"Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей — агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", — написал Кива в телеграм-канале.

По словам экс-парламентария, для совершения этого акта готовятся три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов. Целью операции СБУ, указал Кива, станет провокация и грабёж ценностей.

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Украинцы хором спели о "пробуждении матушки-Руси" в Киево-Печерской лавре, СБУ негодует

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры рассказал о задержании на границе Украины по обвинению в якобы вывозе церковного имущества. Хотя в действительности это были три иконы, купленные в иконной лавке и не имеющие никакой исторической и культурной ценности.

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Wikipedia / Роман Наумов

Артур Лапсаков

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