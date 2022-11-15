Экс-депутат Рады Кива заявил, что СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источник в офисе президента.

"Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей — агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", — написал Кива в телеграм-канале.

По словам экс-парламентария, для совершения этого акта готовятся три независимые группы из числа праворадикалов-нацистов. Целью операции СБУ, указал Кива, станет провокация и грабёж ценностей.