В Турции вырос спрос на портативные зарядные устройства на фоне кризиса в ЕС

В Турции выросли продажи зарядных устройств для мобильных телефонов. Из-за опасений по поводу энергетического кризиса объёмы заказов увеличили именно европейские компании. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Как сообщает издание, в Европе наблюдается взрывной рост спроса на портативные зарядные устройства. К этому добавляются и активные заказы с Украины, где готовятся к трудной зиме из-за военных действий. Как сообщил президент Ассоциации социальной помощи и солидарности предпринимателей ISTOÇ Ахмет Акар, на Украину отправляют почти 80% запасов устройств.

"Наши торговцы здесь продают портативные зарядные устройства на внутреннем рынке, а также экспортируют их. Как вы знаете, главным пунктом повестки дня Европы в 2022 году и в следующем году является сокращение энергопотребления. Перебои в работе также являются серьёзной проблемой на Украине", — заявил он.

По информации газеты, на турецком рынке на данный момент почти не остаётся приборов. Особенность Турции как логистического центра в силу её географической близости проявилась ещё больше.

"Потому что жители европейских стран, которым объявили, что из-за российских санкций произойдут перебои с электричеством и природным газом, уже обратились к продуктам, которые обеспечат запас энергии", — говорится в публикации.