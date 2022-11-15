Китай выступил против исключения России из "Группы двадцати"
Глава МИД КНР Ван И: Китай выступает против исключения России из G20
Китай выступил против исключения России из "Группы двадцати" и иных политических площадок мирового масштаба. Об этом во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега, глава МИД КНР Ван И.
"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "Двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал Ван И.
Заявление было сделано в начале двусторонней встречи. После этого дипломат добавил, что намерен обсудить с российским коллегой насущные вопросы, которые волнуют обе стороны, а также поднять тему сотрудничества по сохранению устойчивой динамики отношений Москвы и Пекина.
Напомним, недавно в Верховную раду Украины был внесён проект заявления с просьбой к G20 исключить Россию из организации. В Совете Федерации РФ документ раскритиковали, указав на то, что Киев не имеет отношения к "Большой двадцатке" и поэтому не может влиять на её политику.
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ТАСС / Артем Иванов