Китай выступил против исключения России из "Группы двадцати" и иных политических площадок мирового масштаба. Об этом во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега, глава МИД КНР Ван И.

"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "Двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", — сказал Ван И.