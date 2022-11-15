Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября

На Крымском мосту остановят автомобильное движение в среду, 16 ноября. Как сообщает Минтранс республики, это связано с проведением ремонтных работ.

"16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", — говорится в сообщении ведомства.