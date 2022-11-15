Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября
На Крымском мосту остановят автомобильное движение в среду, 16 ноября. Как сообщает Минтранс республики, это связано с проведением ремонтных работ.
"16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", — говорится в сообщении ведомства.
Автомобильное движение на Крымском мосту приостанавливают периодически. В последний раз оно было прекращено 12 ноября, но восстановлено раньше срока. Связано всё это с ремонтными работами после теракта, который произошёл 8 ноября. В результате подрыва грузовика, начинённого взрывчаткой, произошло разрушение нескольких пролётов моста. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва являются спецслужбы Украины.
ТАСС / AP