Экс-полицейский из Самары помог уклонистам купить военники и стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего полицейского в Самаре, который помогал уклонистам покупать военные билеты за 200 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции в Промышленном районе был уволен ещё в августе этого года за прогулы. Выйти же на 34-летнего Дмитрия Ю. удалось в ходе расследования дела о покупке военников в отношении местного менеджера из ООО "Казань" Елены Красновой. В частности, бывший полицейский летом пообещал помочь трём молодым людям, а деньги передавали через него пока не установленным сотрудникам военкоматов.

Теперь майор в отставке проходит фигурантом по делу о посредничестве во взяточничестве. Мера пресечения ему ещё не избиралась. Также назначено проведение служебной проверки в отношении руководства отдела полиции по Промышленному району.