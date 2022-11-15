НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 ноября, 08:01

Экс-полицейский из Самары помог уклонистам купить военники и стал фигурантом уголовного дела

Экс-полицейский из Самары стал фигурантом уголовного дела о продаже военных билетов уклонистам

<p>Экс-полицейский Дмитрий Ю. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/46243" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Экс-полицейский Дмитрий Ю. Обложка © Telegram-канал SHOT

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего полицейского в Самаре, который помогал уклонистам покупать военные билеты за 200 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции в Промышленном районе был уволен ещё в августе этого года за прогулы. Выйти же на 34-летнего Дмитрия Ю. удалось в ходе расследования дела о покупке военников в отношении местного менеджера из ООО "Казань" Елены Красновой. В частности, бывший полицейский летом пообещал помочь трём молодым людям, а деньги передавали через него пока не установленным сотрудникам военкоматов.

Госдума отказалась рассмотреть идею об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации

Госдума отказалась рассмотреть идею об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации

Теперь майор в отставке проходит фигурантом по делу о посредничестве во взяточничестве. Мера пресечения ему ещё не избиралась. Также назначено проведение служебной проверки в отношении руководства отдела полиции по Промышленному району.

Ранее Лайф писал, что экс-футболист молодёжки "Уфы" Дмитрий Белозёров оштрафован на 400 тысяч за покупку военного билета. Документ спортсмен приобрёл за 175 тысяч, в последнем слове вину он признал полностью.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров