Приграничный посёлок Ленинский в Белгородской области снова оказался под обстрелом ВСУ
Губернатор Гладков: Под обстрел ВСУ вновь попал посёлок Ленинский Белгородской области
Последствия обстрела жилого дома в посёлке Ленинский Шебекинского городского округа. Фото © Telegram/ Настоящий Гладков
Приграничный посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области в очередной раз попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.
"В результате прилёта снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в посёлке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования", — написал Гладков в телеграм-канале.
Напомним, что лишь за вчерашний день под украинские обстрелы попало более пяти населённых пунктов Белгородской области, пострадавших не было. Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили две украинские ракеты над Валуйским городским округом. Зафиксирован и прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Там повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.