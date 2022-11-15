Приграничный посёлок Ленинский в Белгородской области снова оказался под обстрелом ВСУ

Приграничный посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области в очередной раз попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

"В результате прилёта снарядов повреждено остекление одного частного домовладения. На данный момент подача электроэнергии в посёлке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования", — написал Гладков в телеграм-канале.