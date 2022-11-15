Главы США и Аргентины пропустили неформальный обед лидеров G20

Почувствовавший себя плохо на саммите G20 на Бали президент Аргентины Альберто Фернандес пропустил обед с лидерами государств и международных организаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Не было на неформальном обеде и президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Также там отсутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, у которого в этот момент была запланирована встреча с китайским коллегой Ваном И.