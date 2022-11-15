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15 ноября, 08:24

Главы США и Аргентины пропустили неформальный обед лидеров G20

Президент США Байден и глава Аргентины Фернандес пропустили неформальный обед лидеров G20

<p>Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena, © Shutterstock</p>

Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena, © Shutterstock

Почувствовавший себя плохо на саммите G20 на Бали президент Аргентины Альберто Фернандес пропустил обед с лидерами государств и международных организаций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Не было на неформальном обеде и президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Также там отсутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, у которого в этот момент была запланирована встреча с китайским коллегой Ваном И.

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Ранее врачи Альберто Фернандеса сообщили, что у президента Аргентины понизилось давление и он почувствовал головокружение. В результате было принято решение провести необходимые диагностические исследования. По данным журналистов, причиной этого мог стать тепловой удар.

Артур Лапсаков

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